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Богомаз вручил медаль «За отвагу» школьнику Федору, спасшему детей при атаке диверсантов

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Губернатор Брянской области Александр Богомаз 12 апреля вручил медаль «За отвагу» школьнику Федору Симоненко, спасшему детей при атаке украинских диверсантов.

Мальчик получил награду на мероприятии «Герои среди нас» во Дворце детского и юношеского творчества.

«Федор, поздравляем с заслуженной наградой, ты наш юный герой!» — заявил ведущий мероприятия.

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2 марта группа украинских диверсантов обстреляла автомобиль, в котором находились дети, в селе Любечане Брянской области. В результате атаки погибли два человека, ранены 10-летний Фёдор и еще один взрослый.

Находившиеся в машине девочки не пострадали благодаря действиям Федора, который, получив ранение, вывел их из автомобиля и отвел в лес, после чего поймал попутку и доехал с ними до безопасного места.

3 марта СК РФ сообщили, что наградили мальчика ведомственной медалью «Доблесть и отвага» за проявленные героизм и самоотверженность.

Мама девочки, которой Федор помог во время теракта, поблагодарила мальчика за спасение дочери. Женщина сообщила, что дети знакомы с детства и ходили в одну школу, пока ее не закрыли.

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