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Капризов забил 40-й гол за «Миннесоту Уайлд» и установил новый рекорд

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Фото: REUTERS/USA TODAY Sports/Nick Wosika
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Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов 12 апреля установил рекорд франшизы по числу сезонов Национальной хоккейной лиги (НХЛ) среди спортсменов, которые забили 40 голов и более.

Форвард отметился только одной заброшенной шайбой в матче регулярного чемпионата против «Виннипег Джетс» (1:3), однако в целом этот гол стал для россиянина 40-м в сезоне-2022/23. Таким образом, Капризов стал первым игроком в истории «Миннесоты Уайлд», кто смог провести два и более сезона в НХЛ в составе команды с таким результатом.

В своем достижении 25-летний нападающий сравнялся с Никитой Кучеровым и Алексеем Яшиным. Еще чаще 40 голов забивали Александр Могильный, Евгений Малкин (по три раза), Павел Буре (пять), Илья Ковальчук (шесть) и Александр Овечкин (13), добавляет «Спорт-Экспресс».

В прошлом сезоне 2021/22 на счету российского форварда «Миннесоты» было 47 шайб в 81 матче.

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Ранее, 9 апреля, стало известно, что Капризов вернулся на лед после травмы. Его клуб, потерпевший до этого три поражения подряд, дома обыграл «Сент-Луис Блюз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Хотя Капризов на этот раз и не забил ни одного гола, всего лишь за 20 минут ему удалось нанести три броска в створ.

До этого, 8 марта, Капризов получил травму нижней части тела в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Сан-Хосе Шаркс». Он попал под силовой прием, после чего выбыл на три-четыре недели.

10 марта россиянин попал в список главных претендентов на звание лучшего игрока регулярного сезона НХЛ, заняв седьмое место в прогнозе.

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