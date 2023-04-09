Восстановившийся после травмы Капризов помог «Миннесоте» победить «Сент-Луис»

После трех поражений подряд хоккейный клуб «Миннесота Уайлд» дома одолел «Сент-Луис Блюз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Игра состоялась в воскресенье, 9 апреля.

Эта игра ознаменовалась возвращением на лед после травмы форварда «Миннесоты» Кирилла Капризова. Хоть голов он в этот раз не забил, но за 20 минут нанес три броска в створ.

Завершилась игра со счетом 5:3 в пользу хозяев стадиона. У «Миннесоты» голами отличились Райан Хартман, Сэм Стил, Фредерик Годро, Джаред Сперджен и Юнас Бродин. У «Сент-Луис» забили Самуэль Блейс, Джейк Нейборс и Павел Бучневич, сообщает «Спорт-Экспресс».

Кирилл Капризов получил травму нижней части тела 8 марта в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Сан-Хосе Шаркс». Он попал под силовой прием, после чего выбыл на три-четыре недели.

10 марта Капризов попал в список главных претендентов на звание лучшего игрока регулярного сезона НХЛ. Он занял седьмое место в прогнозе.