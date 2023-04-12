Эксперт объяснил невозвращение репатриации валютной выручки

В условиях нахождения некоторых банков РФ под санкциями проводить платежи в валюте с иностранными контрагентами невозможно или же, если такая возможность есть, то реализовать ее сложно, поэтому, позволяя компаниям оставлять валютную выручку на иностранных счетах, Центробанк (ЦБ) предоставляет более простой путь для расчетов за импортные поставки, объяснил «Известиям» партнер Capital Lab Евгений Шатов 12 апреля. Так эксперт прокомментировал заявление главы регулятора Эльвиры Набиуллиной о том, что ЦБ не видит сейчас необходимости в возврате репатриации валютной выручки.

Как уточнил Шатов, репатриация — возврат денег, которые выводятся за границу, или полученных за границей резидентами, на родину.

«Резиденты — участники международных контрактов при осуществлении экспорта товаров обязаны обеспечить получение на свои счета в РФ выручки по таким контрактам. Причем данная выручка может быть как в инвалюте, так и в рублях РФ. Сюда же относится возврат займов и авансов по невыполненным поставкам. Резиденты — участники международных контрактов при заключении соглашений об импортных поставках должны обеспечить соответствие уплаченных зарубежным контрагентам сумм и фактической стоимости полученных по импорту товаров», — сказал эксперт, добавив, что, в случае если средств по контракту было уплачено больше, чем получено товаров, «излишки» должны вернуться в Россию.

Шатов отметил, что требование о репатриации денег является одной из основных возможностей государственного регулирования валютного обращения, которая позволяет ограничить отток денежных средств из страны.

«Репатриация валютной выручки была отменена, потому что многие российские банки попали под санкции и не могли выполнять финансовое сопровождение внешнеэкономической деятельности. Отмена репатриации позволяла компаниям-экспортерам сохранять часть валютной выручки в небольших иностранных банках, которые подключены к платежной системе SWIFT и не попадают под санкционные ограничения. Что существенно упрощало финансирование зарубежных операций», — напомнил эксперт.

Кроме того, это позволило сократить приток валюты в РФ с целью ослабить рубль до комфортных для федерального бюджета значений, добавил Шатов.

«Сейчас большинство российских банков находится под санкциями, и проводить платежи в валюте с иностранными контрагентами невозможно, или же, если такая возможность есть, то реализовать ее очень сложно. Поэтому, позволяя компаниям оставлять валютную выручку на иностранных счетах, ЦБ предоставляет более простой путь для расчетов за импортные поставки», — заключил он.

Набиуллина заявила, что ЦБ не видит необходимости в возврате репатриации валютной выручки, выступая в Государственной думе 12 апреля. Она также отметила, что компании-экспортеры продолжают заниматься продажей экспортной выручки.