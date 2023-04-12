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ЦБ не видит необходимости в возврате репатриации валютной выручки

Набиуллина: необходимость в возврате репатриации валютной выручки отсутствует
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Необходимость в возврате репатриации валютной выручки отсутствует, заявила в среду, 12 апреля, глава Банка России Эльвира Набиуллина.

«То, что наши компании и граждане отправляют за рубеж, позволяет им оплачивать необходимый импорт, а он нам тоже нужен», — отметила она в Государственной думе.

Кроме того, Набиуллина подчеркнула, что компании-экспортеры продолжают заниматься продажей экспортной выручки.

«Мы следим за этим. Может быть, доля продаж чуть-чуть уменьшилась, но не сильно. То есть они все равно ее продают, даже без обязательств репатриации экспортной выручки», — заявила глава регулятора.

Эксперты раскрыли подробности репатриации валюты резидентами России

Репатриация валютной выручки — это возврат средств, которые выводятся за рубеж, на родину. Таким образом, согласно закону о валютном регулировании, эти средства нужно вернуть с зарубежных счетов в сроки, которые установлены внешнеторговыми контрактами или договорами займа.

На резидентов — участников внешнеэкономической деятельности (ВЭД) с 28 февраля 2022 года распространялось обязательство продавать 80% иностранной валюты, которая зачисляется на счета участников ВЭД в уполномоченных банках на основании внешнеторговых контрактов, заключенных с нерезидентами. Соответствующий указ был подписан президентом России Владимиром Путиным. Позже доля снизилась до 50%. С 10 июня того же года требование к экспортерам по продаже 50% валютной выручки отменили.

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