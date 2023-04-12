Заболеваемость ОРВИ в Карелии превысила эпидпорог на 20,8%

В Карелии продолжает снижаться уровень заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) и гриппом. Тем не менее заболеваемость превышает эпидпорог на 20,8%.

За неделю в регионе выявили больше 5,4 тыс. случаев ОРВИ, половина из них зарегистрирована в Петрозаводске. В основном высокая заболеваемость наблюдается среди подростков старше 15 лет. Об этом пишет ИА «Карелinform».

Была приостановлена образовательная деятельность в нескольких группах детских садов в Беломорском и Питкярантском районах.

Ранее в этот день сообщалось о росте заболеваемости ОРВИ и гриппом среди детей в Мурманской области. Специалисты отмечают распространенность в регионе вирусов гриппа.