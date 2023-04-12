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Москва запросила у Еревана разъяснения по поводу участия Армении в учениях НАТО

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Фото: Global Look Press/Sascha Steinach
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Власти России запросили у Еревана разъяснений по поводу того, что Вооруженные силы Армении намерены принять участие в совместных учениях вместе с войсками НАТО. Об этом 12 апреля сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе беседы с журналистами.

«Мы запросили официальные разъяснения у армянских партнеров насчет их участия в натовских учениях. С нашей реакцией мы определимся по получении ответа. Безусловно, отказ Еревана от проведения маневров по линии ОДКБ на своей территории вызывает сожаление и не способствует повышению региональной безопасности», — отметила она.

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Ранее, 10 апреля, стало известно, что НАТО проведет крупнейшие авиационные учения в Германии, Чехии, Эстонии и Латвии.В учениях Air Defender 2023 будут участвовать более 10 тыс. человек и 220 самолетов 23 типов. В основном они пройдут в Германии, однако передовые оперативные пункты будут организованы в Чехии, Эстонии и Латвии. Учения пройдут с 12 по 23 июня. Помимо Германии и США в них примут участие 22 страны-союзника.

6 апреля, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил о том, что Россия намерена внимательно следить за учениями Сербии со странами НАТО, которые пройдут в июне 2023 года. Он заявил это после того, как оборонное ведомство Сербии анонсировало проведение военных учений совместно с альянсом.

Доцент департамента политологии Финансового университета при правительстве России Леонид Крутаков 1 апреля в беседе с «Известиями» поделился мнением насчет самых масштабных военных учений истребителей, которые будут организованы НАТО в июне текущего года. Он считает, что учения означают демонстрацию силы.

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