Дочерняя кампания: в России хотят снять запрет на создание фирм-«матрешек»

В России могут разрешить создание компаний-«матрешек» — когда одна организация владеет 100% другой, которой принадлежат 100% третьей . Такой законопроект сейчас проходит процедуру согласования, сообщили «Известиям» в Минюсте. В документе планируется прописать ограничения — например, владелец будет нести ответственность за долги такой структуры. Отменить введенный в 1995-м запрет необходимо именно сейчас — чтобы снизить давление на бизнес и сделать деятельность организаций более гибкой в условиях санкций, пояснили эксперты.

Сложная структура

Законопроект о послаблениях в части создания компаний-«матрешек» разработал Минюст , сообщили «Известиям» в пресс-службе ведомства. Сейчас он проходит процедуру согласования с заинтересованными органами исполнительной власти. Такая структура предполагает, что фирма А (акционерное общество — АО или общество с ограниченной ответственностью — ООО) может выступать единственным владельцем компании В, которая, в свою очередь, владеет 100% организации С .

Документ есть в распоряжений «Известий». В нем прописан ряд условий, при которых планируется разрешить работу таких сложных структур. В частности, компании-«матрешки» не могут быть под прямым или косвенным контролем иностранного юрлица .

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Также для стопроцентного владельца предполагается ввести субсидиарную ответственность по долгам «матрешки». Руководителем в разных компаниях структуры не должен выступать один и тот же человек . При этом госорганы и органы местного самоуправления не вправе выступать участниками обществ , если иное не установлено федеральным законом.

Запрет на «матрешки» ввели в 1995-м, чтобы предотвратить злоупотребления со стороны головных компаний и уклонение их от ответственности. В мае прошлого года Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) попросил власти полностью убрать запрет, поскольку он устарел. Идею поддержал Минэк, а первый вице-премьер Андрей Белоусов говорил, что важно соблюсти фискальные интересы государства .

Как сообщил «Известиям» вице-президент по правовому регулированию и правоприменению РСПП Александр Варварин, в настоящее время прорабатывается вопрос не о полной отмене запрета, а о модернизации ограничений . Впрочем, в бизнес-объединении считают, что упомянутые в нынешней версии законопроекта условия всё равно слишком жесткие, и рассчитывают найти компромисс по содержанию документа.

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— За последний год из-за внешнего давления в стране сложилась непростая экономическая ситуация. В первую очередь от этого страдает бизнес, который вынужден справляться с санкционными ограничениями. В таких условиях излишнее нормативное регулирование, в частности устаревшими и неработающими нормами, создает дополнительное давление на предпринимателей , — заявил член генсовета «Деловой России» Сергей Гебель.

Санкционные риски вынуждают компании создавать новые дочерние организации для обхода наложенных ограничений, а из-за запрета «матрешек» к этой процедуре приходится привлекать технического участника , пояснил он. В результате вместо решения актуальных вопросов, бизнес занят обходом внутренних нормативных ограничений и несет связанные с этим издержки, сказал Сергей Гебель. В «Деловой России» выступают за полную отмену запрета.

Риски есть

В «Опоре России» также считают, что запрет на сложные структуры владения выступает барьером, который ограничивает гибкость бизнеса в условиях санкций . При этом новые послабления в объединении называют спорными, поскольку, например, вопросы субсидиарной ответственности и при действующем регулировании могут разбираться в процессе банкротства при наличии оснований.

Вместе с тем разрешение на создание компаний-«матрешек» не должно быть абсолютным , уверена заместитель председателя совета Торгово-промышленной палаты по финансово-промышленной и инвестиционной политике Юлия Приходина. Для такой структуры необходимо прописать детали регулирования: максимальное количество звеньев в цепочке, налоговое администрирование и отчетность, позволяющую видеть всех бенефициаров, ответственность по долгам . Иначе это грозит рисками, например, в части исполнения компаниями налоговых обязательств, отметила она.

При этом Юлия Приходина признает, что существующая формулировка закона провоцирует компании на поиск обходных путей .

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— Бизнес вынужден идти на решения, нередко затратные, связанные с реорганизацией, либо он ищет номинального участника в целях выполнения требований закона . Это также может быть чревато — еще неизвестно, как в дальнейшем поведет себя такой участник, может, в итоге это приведет к парализации бизнеса, — пояснила она.

Между тем юристы отмечают, что обойти запрет всегда было элементарно. Для этого достаточно, чтобы в компании владельцами были два юридических лица , каждый из них, в свою очередь, может состоять из единственного участника (принадлежать единственной фирме), пояснил партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Станислав Данилов.