Экономист спрогнозировал курс рубля

В ближайшее время ожидать укрепления рубля пока не приходится, считает главный макроэкономист УК «Ингосстрах-Инвестиции» Антон Прокудин. Об этом он рассказал «Известиям» 12 апреля, спрогнозировав к началу мая доллар выше 80 рублей.

«Вышедшая статистика Центробанка РФ внешнего сектора показала, что, по предварительным подсчетам, в марте сальдо СТО (счета текущих операций. — Ред.) составило всего +$5–6 млрд (по нашим подсчетам, оно должно быть хотя бы +$10 млрд, чтобы рынок был в равновесном состоянии). Среднемесячный курс тогда был $76,3, а месячный экспорт, вероятно, $35–38 млрд. Чтобы сбалансироваться, курс должен был сместиться хотя бы на 12%, то есть до $85 рублей», — уточнил эксперт.

По словам экономиста, исходя из этого, ожидать укрепления российской валюты пока не приходится.

«Курс останется выше 80 рублей. Вероятно, он будет как раз в районе 85 рублей. Уменьшение дисконтов по нефти или другие позитивные конъюнктурные события могут приводить к краткосрочному укреплению курса, однако мы не знаем сейчас, случатся ли они», — заключил Прокудин.

По данным сайта Мосбиржи на 14:49 мск 12 апреля, доллар достиг уровня в 82,17 рубля.

Ранее, 7 апреля, опрошенные «Известиями» аналитики выразили мнение, что рубль в ближайшее время может протестировать уровень 85 за доллар.

В конце января первый замминистра экономического развития России Илья Торосов заявил, что в Минэкономразвития в 2023 году ожидают курс на уровне в среднем 70 рублей за $1. Более широкий диапазон в среднем по году прогнозируется в 68–72 рубля.