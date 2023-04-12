Реклама
Прямой эфир
Политика
Госдума приняла в первом чтении законопроект о регулировании рынка табака
Армия
В ДНР заявили об уничтожении резервов ВСУ на подъезде к Артемовску
Мир
Херш заявил о незаконном присвоении Зеленским и его окружением $400 млн
Мир
Захарова обвинила Германию в посягательстве на независимость спорта
Интернет и технологии
Маск анонсировал смену маркировки аккаунта Би-би-си в Twitter
Общество
Генпрокуратуру попросили проверить Пугачеву на предмет финансирования ВСУ
Армия
Российские силы овладели тремя городскими кварталами в Артемовске
Армия
Совфед одобрил закон о едином реестре военнообязанных и электронных повестках
Общество
Заявки на участие в «Лидерах России» подали более 40 тыс. человек
Мир
Эксперт предрек ухудшение отношениям США и ЕС из-за Венгрии
Политика
Песков призвал разобраться в достоверности кадров с казнью военного
Общество
Защита обжаловала арест обвиняемой в теракте в петербургском кафе Дарьи Треповой
Мир
Рябков назвал разговоры о возможной встрече Лаврова и Блинкена преждевременными

Экономист спрогнозировал курс рубля

Экономист Прокудин: к началу мая курс доллара останется выше 80 рублей
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В ближайшее время ожидать укрепления рубля пока не приходится, считает главный макроэкономист УК «Ингосстрах-Инвестиции» Антон Прокудин. Об этом он рассказал «Известиям» 12 апреля, спрогнозировав к началу мая доллар выше 80 рублей.

«Вышедшая статистика Центробанка РФ внешнего сектора показала, что, по предварительным подсчетам, в марте сальдо СТО (счета текущих операций. — Ред.) составило всего +$5–6 млрд (по нашим подсчетам, оно должно быть хотя бы +$10 млрд, чтобы рынок был в равновесном состоянии). Среднемесячный курс тогда был $76,3, а месячный экспорт, вероятно, $35–38 млрд. Чтобы сбалансироваться, курс должен был сместиться хотя бы на 12%, то есть до $85 рублей», — уточнил эксперт.

По словам экономиста, исходя из этого, ожидать укрепления российской валюты пока не приходится.

«Курс останется выше 80 рублей. Вероятно, он будет как раз в районе 85 рублей. Уменьшение дисконтов по нефти или другие позитивные конъюнктурные события могут приводить к краткосрочному укреплению курса, однако мы не знаем сейчас, случатся ли они», — заключил Прокудин.

По данным сайта Мосбиржи на 14:49 мск 12 апреля, доллар достиг уровня в 82,17 рубля.

Рост принял: рубль может протестировать уровень 85 за доллар
Какие факторы давят на нацвалюту и способны ли цены на нефть вернуть курс к прежним значениям

Ранее, 7 апреля, опрошенные «Известиями» аналитики выразили мнение, что рубль в ближайшее время может протестировать уровень 85 за доллар.

В конце января первый замминистра экономического развития России Илья Торосов заявил, что в Минэкономразвития в 2023 году ожидают курс на уровне в среднем 70 рублей за $1. Более широкий диапазон в среднем по году прогнозируется в 68–72 рубля.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023