Названы основные направления работы российских ученых в сфере космоса

В ближайшие годы основными направлениями деятельности российских ученых в сфере космоса будут создание и вывод на орбиту малых космических аппаратов, разработка новейших обитаемых космических станций и многоразовых космических систем. Об этом «Известиям» 12 апреля, в День космонавтики, рассказал инженер центра НТИ «Цифровое материаловедение: новые материалы и вещества» МГТУ им. Н.Э. Баумана Артем Лубянский.

По его словам, самое быстрое и активное освоение космического пространства происходило в 50–60-х годах прошлого века. В тот период были спроектированы как сами ракеты-носители, так и спутники, элементы конструкции и многие технологии, которые остаются актуальными. Однако сегодня количество запусков и номенклатура спутников растет, значительную часть среди них занимают спутники для исследования Земли, Луны, а также автоматические межпланетные станции.

«Также популярными стали нано- и пикоспутники, масса и габариты которых позволяют относительно дешево доставлять их на орбиту. Благодаря этим достоинствам малых космических аппаратов в ближайшее время можно ожидать дальнейшую популяризацию этого формата спутников, благодаря чему освоение космоса станет более доступным для большего числа студентов профильных учебных заведений и даже школьников», — отметил Лубянский.

Он напомнил также, что скоро заканчивается срок эксплуатации международной космической станции (МКС). Россией принято решение о выходе из проекта МКС в 2025 году, рассматриваются различные варианты создания национальной космической станции.

«Для ее создания могут быть использованы некоторые модули МКС — «Наука», узловой модуль «Причал». В связи с этим можно ожидать появления обитаемых космических станций для научных исследований космического пространства и небесных тел. Помимо этого вызывающей интерес разработкой является проект ядерной электродвигательной установки (ЯЭДУ), работы по его созданию ведутся в том числе и в России. ЯЭДУ позволяет перемещаться в космическом пространстве, а также обеспечивает электропитанием бортовые системы аппарата», — добавил Артем Лубянский.

По его словам, несмотря на закрытие программы «Энергия-Буран», в РФ продолжаются разработки многоразовых космических систем. Одна из них — российский многоразовый пилотируемый космический корабль (МПКК) «Орел», летные испытания которого должны начаться в ближайшие время.

Ранее в этот день экипаж МКС в составе космонавтов Сергея Прокопьева, Андрея Федяева и Дмитрия Петелина поздравил россиян с Днем космонавтики. Космонавты выразили благодарность всем работникам ракетно-космической отрасли. Как отметил Прокопьев, воплотить идею космических полетов позволил самоотверженный труд десятков тысяч людей.

10 апреля ведущий научный сотрудник Института космических исследований (ИКИ) РАН Натан Эйсмонт сообщил, что российские космонавты смогут полететь на Луну в ближайшее 7–10 лет. При этом он добавил, что примерно через 12 лет, скорее всего, на Луне будут присутствовать космонавты и из других стран.