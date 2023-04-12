В Узбекистане запущена российская система экологического мониторинга

Цифровая система экологического контроля от «Мегафона» заработала в Узбекстане, сообщили в пресс-службе компании. Решение будет контролировать параметры атмосферного воздуха в городе Ахангаран.

«Мегафон Экология» работает на базе технологии IoT (интернет вещей), рассказали разработчики. Платформа в режиме реального времени собирает, анализирует и передает клиенту и контролирующим органам данные об объеме и составе промышленных выбросов, а также прогнозирует превышение допустимых значений и рассчитывает потенциальную сумму штрафов.

Комплекс автоматизированного мониторинга состоит из датчиков пыли, газоанализаторов и метеостанции. Оборудование установлено около ахангаранского детского стадиона. Она будет отслеживать уровень концентрации в атмосферном воздухе взвешенных частиц, включая пыль, диоксида азота и серы, оксида углерода, а также показатели температуры, влажности, давления, интенсивности осадков, скорости и направления ветра.

Замеры проводятся каждые пять минут, показатели в режиме реального времени передаются на сервер управления заказчику и визуализируются в личном кабинете. Также в автоматическом режиме данные передаются в Госкомэкологию — контролирующий государственный орган Узбекистана.

«„МегаФон Экология“ успешно работает в ряде российских регионов, мы рады, что теперь наше решение поможет и Узбекистану повысить качество воздуха, предотвращать аварийные ситуации и минимизировать экологические и экономические риски», — отметила директор по развитию корпоративного бизнеса «Мегафона» Наталья Талдыкина.

В ближайшем будущем на платформе «МегаФон Экология» будут агрегироваться не только данные от автоматического поста мониторинга в городе Ахангаран, но и данные от системы автоматического контроля выбросов предприятия «Ахангаранцемент». По словам его генерального директора Юрия Усольцева, получая полную информацию о состоянии атмосферного воздуха в реальном времени, предприятие сможет минимизировать риски в данном направлении.