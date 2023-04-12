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Кроссовер «Москвич 3» поступит в продажу в новой комплектации

Гендиректор МАЗа Пронин: у «Москвича 3» появится новая версия с обогревом и цифровой панелью
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Кроссовер «Москвич 3» поступит в продажу в новой комплектации «комфорт» уже в ближайшее время. Об этом рассказал в среду, 12 апреля, генеральный директор московского автомобильного завода (МАЗ) «Москвич» Дмитрий Пронин.

«Мы планируем запустить еще одну комплектацию. Там будут предусмотрены, например, подогрев сидений, цифровая приборная панель диагональю 10,25 дюйма, электропривод складывания боковых зеркал, а также дополнительные системы помощи водителю», — сказал он в интервью «РИА Новости».

В стандартной версии кроссовер имеет климат-контроль, бесключевой доступ, камеру заднего вида и люк в крыше с электроприводом. Его стоимость стартует от 1,97 млн рублей.

Помимо «Москвича 3» сейчас в линейке бренда еще одна модель — электромобиль «Москвич 3е», цена которого начинается от 3,5 млн рублей. В планах предприятия выпуск еще двух автомобилей.

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Ранее в этот день Пронин рассказал, что городские кроссоверы «Москвич 3» уже появились в такси. В таксопарки передано более 150 машин. Сейчас завод продолжает переговоры по поводу поставок автомобилей со службами каршеринга. Кроме того, несколько «Москвичей» были переданы «Мосгорстройнадзору», а пять электромобилей — министерству здравоохранения столицы, указал он.

До этого, в феврале, в автоконцерне сообщили об отправке кроссоверов «Москвич 3» и его электрической версии «Москвич 3е» в российские регионы. Продажи автомобилей у официальных дилеров стартовали 3 марта.

Автозавод «Москвич» располагается на площадке бывшего завода «Рено Россия». После прекращения работы в РФ в мае 2022 года французский автоконцерн Renault передал производство правительству Москвы. Продажи автомобилей бренда стартовали в январе в Москве и Санкт-Петербурге, а сейчас доступны уже в 25 российских городах.

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