Из-за обстрела ВСУ фермы в Белгородской области погибли 30 свиней

В результате обстрела фермы в селе Цаповка в Белгородской области со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) погибли 30 свиней, еще 70 ранены. Об этом 12 апреля сообщил источник «Известий».

Предположительно обстрел велся из Харьковской области, пятью минами калибра 120 мм. Прилеты были зафиксированы в 2,8 км от государственной границы России.

Снаряды упали на территорию свинокомплекса, принадлежащего ООО «ГК Агро-Белогорье». Осколками были убиты 30 свиней, еще 70 получили ранения. Кроме того, были повреждены фасад здания комплекса, кровли трех корпусов и забор. Жертв и пострадавших среди людей нет.

Ранее, 22 марта, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в результате обстрела села Борисовка Вооруженными силами Украины погиб мирный житель. Это был сторож сельскохозяйственного предприятия, на территорию которого упали снаряды.

До этого, 13 марта, системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили четыре ракеты в Белгородской области. Сообщалось о пострадавшей, она была доставлена в больницу с сотрясением головного мозга. Ее состояние оценивалось как средней тяжести.

6 марта, сообщалось, что система ПВО сбила три ракеты на территории города Новый Оскол в Белгородской области. Гладков уточнил, что от осколков пострадали несколько фасадов и линии электропередачи в селах Новооскольского округа. Также в медучреждение был доставлен мужчина с осколочным ранением руки.

Россия 24 февраля 2022 года начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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