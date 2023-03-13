Реклама
Прямой эфир
Армия
Российские военные уничтожили две украинские гаубицы в Херсонской области
Мир
КС Узбекистана одобрил проведение референдума по новой Конституции 30 апреля
Общество
Вильфанд спрогнозировал значительное потепление в России с 15 марта
Общество
Дело о госизмене возбудили на переводившую деньги ВСУ активистку из Хабаровска
Мир
Захарова предрекла проблемы из-за попыток США спасти свою банковскую систему
Общество
Гладков сообщил о сбитых системой ПВО над Белгородской областью четырех ракетах
Мир
Саакашвили заявил о критической потере веса и болях в костях
Общество
Более 6,4 млн рублей выплатят пострадавшим от взрыва газа в доме в Чите
Мир
Запущенные КНДР крылатые ракеты преодолели 1,5 тыс. км
Мир
Проект реставрации Триумфальной арки в Пальмире презентуют в апреле
Мир
Нобелевский лауреат Кэндзабуро Оэ умер на 89-м году жизни в Японии
Происшествия
Таксист ограбил директора балета «Тодес» в Москве

Гладков сообщил о сбитых системой ПВО над Белгородской областью четырех ракетах

Гладков: система ПВО сбила четыре ракеты в Белгородской области, пострадала мирная жительница
0
Фото: t.me/belgorod01
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили четыре ракеты в Белгородской области. Об этом 13 марта сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО. Было сбито четыре ракеты. Последствия на земле уточняются. Уже известно об одной пострадавшей. Бригада скорой медицинской помощи выехала на место», — написал он в Telegram.

По словам главы региона, обломки ракет повредили два частных домовладения.

Пострадавшая женщина была доставлена в больницу с сотрясением головного мозга. Ее состояние оценивается как средней тяжести.

Сроковое решение: в приграничных районах могут сдвинуть дату итогового сочинения
Как изменятся условия экзамена для детей, вынужденных сменить школы или перейти на дистант

Ранее, 6 марта, система противовоздушной обороны (ПВО) сбила три ракеты на территории города Новый Оскол в Белгородской области. Вячеслав Гладков добавил, что от осколков пострадали несколько фасадов и линии электропередачи в селах Новооскольского округа.

20 февраля стало известно, что жительница села Новая Таволжанка в Белгородской области погибла в результате обстрела Вооруженных сил Украины. Она получила множественные осколочные ранения и скончалась в карете скорой помощи.

Россия 24 февраля 2022 года начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023