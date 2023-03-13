Гладков сообщил о сбитых системой ПВО над Белгородской областью четырех ракетах

Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили четыре ракеты в Белгородской области. Об этом 13 марта сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО. Было сбито четыре ракеты. Последствия на земле уточняются. Уже известно об одной пострадавшей. Бригада скорой медицинской помощи выехала на место», — написал он в Telegram.

По словам главы региона, обломки ракет повредили два частных домовладения.

Пострадавшая женщина была доставлена в больницу с сотрясением головного мозга. Ее состояние оценивается как средней тяжести.

Ранее, 6 марта, система противовоздушной обороны (ПВО) сбила три ракеты на территории города Новый Оскол в Белгородской области. Вячеслав Гладков добавил, что от осколков пострадали несколько фасадов и линии электропередачи в селах Новооскольского округа.

20 февраля стало известно, что жительница села Новая Таволжанка в Белгородской области погибла в результате обстрела Вооруженных сил Украины. Она получила множественные осколочные ранения и скончалась в карете скорой помощи.

Россия 24 февраля 2022 года начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.