В Польше заявили о создании самых сильных войск в Европе

Сухопутные войска Польши через два года станут самыми сильными в Европе, заявил 12 апреля вице-премьер, министр национальной обороны республики Мариуш Блащак, сообщила на своем сайте газета RP.

Он уточнил, что это возможно, если парламентские выборы снова выиграет правящая партия «Право и справедливость».

«Мы очень хотим, чтобы мы получили мандат на управление на очередной срок. Тогда мы закончим начатые нами процессы», — сказал польский министр.

По словам Блащака, Варшава уже на пути к созданию сильнейших Сухопутных войск в Европе. Властям нужны два года, и тогда польская армия станет самой сильной в ЕС.

Накануне вице-президент США Камала Харрис пообещала разместить в Польше дополнительно несколько тысяч солдат. Кроме того, в стране построят военные базы и склады для американской техники и вооружений.

В Польше в настоящий момент находится более 10 тыс. американских солдат.

До этого, 7 апреля, заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ заявил, что НАТО готовит новую архитектуру безопасности на восточном фланге.

Ранее Варшава заявляла, что намерена увеличить численность армии почти в два раза — до 300 тыс. человек. В настоящее время Войско Польское активно закупает вооружение и военную технику. Основными поставщиками являются США и Южная Корея.