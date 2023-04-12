США пообещали разместить в Польше несколько тысяч военных

Вице-президент США Камала Харрис пообещала разместить в Польше дополнительно несколько тысяч солдат. Об этом 11 апреля заявил журналистам премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий после встречи с Харрис.

Как отметил Моравецкий, в ходе переговоров активно обсуждался вопрос присутствия войск США в Польше.

«Я очень рад, что госпожа вице-президент не только заявила о дополнительных нескольких тысячах солдат, но и о строительстве базы и складов для американской техники и вооружения», — сказал он.

По словам премьер-министра, в Польше создаются условия для переброски американских солдат из других регионов Европы. США уже имеют в Европе более 100 тыс. «готовых к бою» военных. В Польше в настоящий момент находятся более 10 тыс. американских солдат. При этом Моравецкий подчеркнул, что главным является вопрос поставки техники.

Визит Моравецкого в США продлится с 11 по 13 апреля. Намечены переговоры в Белом доме, встреча с представителями ведущих компаний американского оборонного сектора и участие в дебатах в штаб-квартире Международного валютного фонда. Основными темами являются польско-американское экономическое сотрудничество и вопросы безопасности Польши. Также будут затронуты вопросы сотрудничества в энергетическом секторе.

Ранее в этот день Моравецкий рассказал, что тысячи единиц военной техники будут храниться на складах НАТО в Польше. По его словам, речь идет о танках, БМП, разного рода вооружении, которое позволит быстро активизировать восточный фланг НАТО в случае необходимости.

Тогда же польский вице-премьер, министр национальной обороны Мариуш Блащак сообщил, что в Польшу прибыли американские истребители F-22 Raptor для поддержки восточного фланга НАТО.

До этого, 7 апреля, заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ заявил, что НАТО готовит новую архитектуру безопасности на восточном фланге. По его словам, военный блок должен продолжать поддерживать Украину и в то же время укреплять оборону и сдерживание на восточном фланге, так как он сильно изменился после присоединения Финляндии 4 апреля и в свете вероятного включения в альянс Швеции.