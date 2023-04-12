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Госдума в окончательном чтении приняла закон о едином реестре военнообязанных в России

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Председатели Госдумы РФ в третьем чтении одобрили закон о едином реестре военнообязанных и электронных повестках. Заседание по данному вопросу прошло во вторник, 11 апреля.

По словам соавтора документа, председателя комитета ГД по обороне Андрея Картаполова, инициатива была предложена с целью сделать систему учета более прозрачной и эффективной. Кроме того, ожидается, что закон сведет к минимуму необходимость личного контакта граждан и военных комиссариатов, а также обеспечит справедливость и равенство прав.

После вступления поправок в силу военные комиссариаты должны будут сформировать реестр воинского учета. Реализация проекта будет проходить в порядке, установленном правительством, в автоматизированном режиме, на основании сведений государственного информационного ресурса.

Также нововведения предполагают, что граждане призывного возраста будут получать повестки не только на физическом носителе в виде заказных писем, но и в электронном формате через портал «Госуслуги». Повестка будет считаться врученной по истечении семи дней с даты ее размещения в реестре, вне зависимости от обстоятельств.

Для уклонистов введут обеспечительные меры.

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В свою очередь официальный представитель Кремля Дмитрий Песков напомнил, что власти страны не планируют обсуждать новую волну мобилизации.

25 ноября 2022 года президент РФ Владимир Путин подписал указ, в котором поручил Минцифры и Федеральной налоговой службе (ФНС) при участии Министерства обороны сформировать государственный информационный ресурс по актуализации документов воинского учета к апрелю 2024 года.

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