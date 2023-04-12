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ВС РФ на краснолиманском направлении отразили атаки ВСУ на трех участках

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Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
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Начальник пресс-центра группировки войск «Центр» Александр Савчук 12 апреля сообщил, что российские военные на краснолиманском направлении отразили атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на трех участках.

Он уточнил, что атаки противника были сорваны на невском, торском и червонодибровском участках.

По словам Савчука, на невском и торском участках ВСУ пытались вернуть утраченные позиции. Однако атака была сорвана в результате огневого поражения артиллерией группировки «Центр».

«На червонодибровском участке противник из числа 58-й мотопехотной бригады и 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ также предпринял попытки вернуть утраченные позиции. Расчетами артиллерийского полка группировки «Центр» нанесено огневое поражение. Противник понес потери и рассредоточился в лесном массиве», — цитирует его ТАСС.

Как отметил Савчук, на краснолиманском направлении оперативно-тактическая и армейская авиация группировки войск «Центр» нанесла удары по объектам украинских боевиков, поразив командные пункты, места скопления техники и живой силы противника.

Также расчетами противовоздушной обороны (ПВО) были обнаружены и уничтожены беспилотные летательные аппараты (БПЛА) ВСУ.

Бить в состоянии: ВС РФ усилили атаки на краснолиманском направлении
Потери противника здесь выросли более чем в четыре раза

Ранее, 10 апреля, штурмовая авиация и тяжелые огнеметные системы ТОС-1А «Солнцепек» ВС РФ поразили живую силу и технику ВСУ на краснолиманском направлении.

31 марта начальник пресс-центра группировки войск «Центр» Александр Савчук сообщил, что на краснолиманском направлении беспилотники «Орлан-10» обнаружили скопление пехоты и боевой бронированной техники 66-й механизированной бригады ВСУ. В результате огневого поражения российской артиллерией противник понес потери и рассредоточился в лесном массиве.

До этого, 30 марта, Савчук сообщил, что российские тяжелые огнеметные системы ТОС-1А «Солнцепек» уничтожили три опорных пункта украинских боевиков на краснолиманском направлении. Он отметил, что расположение позиций ВСУ раскрыла разведка. В результате удара термобарическими снарядами украинские националисты понесли потери как в технике, так и в личном составе.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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