Директор ЦРУ назвал крепким сотрудничество между Россией и Китаем

Нынешнее сотрудничество между Россией и Китаем является крепким. Об этом 11 апреля заявил директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бернс в ходе своего выступления в рамках дискуссии на площадке аналитического центра Институт Бейкера.

«Я считаю сотрудничество между Китаем и Россией под руководством Си Цзиньпина и Владимира Путина крепким. Визит Си Цзиньпина в Москву, состоявшийся несколько недель назад, также подчеркивает этот характер отношений», — сказал он.

Как отметил Бернс, по последним данным американской разведки, Пекин до сих пор не решился поставить Москве вооружения и боеприпасы, которые РФ якобы необходимы. Он напомнил, что президент США Джо Байден и несколько европейских лидеров высказывались публично на тему последствий, которые постигнут Китай в случае таких поставок.

Также Бернс считает, что возможные попытки КНР отправить России оружие нивелируют какие-либо шансы Пекина сыграть роль посредника в урегулировании украинского конфликта.

Ранее в этот же день официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил, что военное сотрудничество Пекина и Москвы не направлено против какой-либо страны и не представляет ни для кого угрозы.

26 марта президент России Владимир Путин также опроверг утверждения об угрозе для Запада от сотрудничества РФ и Китая. При этом он добавил, что Москва развивает с Пекином все виды сотрудничества, в том числе и военное, в частности проводит совместные учения. При этом РФ делает это не только с Китаем, но и с другими странами, отметил Путин. По его словам, именно Запад строит новые оси, в отличие от России с Китаем.

Газета The Washington Post накануне написала, что укрепляющийся альянс России и Китая чреват перестройкой мирового порядка, поэтому США и их союзникам нужно быть готовыми к такому развитию событий. В публикации указывается, что Москва и Пекин едины в восприятии Североатлантического альянса как угрозы безопасности стран. Россия рассматривает расширение блока на восток как экзистенциальную угрозу, а Китай опасается создания «Индо-Тихоокеанского НАТО».

20 марта Си Цзиньпин прибыл с государственным визитом в Москву. На встрече с российским лидером он выразил надежду на тесные отношения России и Китая. Визит председателя КНР завершился 22 марта.

После переговоров с Си Цзиньпином президент Владимир Путин подчеркнул, что Россию и Китай связывают узы добрососедства, а отношения между двумя странами в данный момент находятся на наивысшем уровне.

Между тем 4 апреля министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал первую поездку Си Цзиньпина за границу после переизбрания на должность главы Китая важнейшей вехой в современной истории российско-китайских отношений. Он добавил, что это свидетельство беспрецедентного уровня и особого характера двустороннего взаимодействия.