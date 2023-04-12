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Эксперт оценил уничтожение российской ПВО умной американской бомбы GLSDB

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Фото: РИА Новости
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Американская корпорация Boeing рекламировала планирующую бомбу GLSDB как несбиваемый боеприпас, но он не оправдал авансы, рассказал «Известиям» военный эксперт Алексей Ленков. Так он прокомментировал новость о том, что российские подразделения ПВО 11 апреля сбили в зоне проведения СВО очередной подобный снаряд.

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«Всё, что ни привезут из-за границы для украинских властей, сразу объявляется чудо-оружием. У этого боеприпаса есть два плюса: дальность полета в 150 км и возможность маневрировать в полете. Но, как оказалось, для нашего ПВО его траектории оказались читаемыми. Многое, конечно, будет зависеть от количества. Если украинским силам удастся в определенной точке применить больше таких бомб, чем у нас ракет ПВО на дежурстве, то, может быть, они какого-то результата и добьются», — объяснил эксперт.

Он отметил, что противник обязательно будет хитрить при применении этого оружия. Это произошло, в частности, и 11 апреля: ВФУ пытался скрыть применение GLSDB, одновременно запустив ракеты системы HIMARS. Но российские системы ПВО оперативно выделили цели и поразили их.

«Эта несбиваемая бомба вдруг стала сбиваемой, и чудо-оружием ее не назовешь», — резюмировал Алексей Леонков.

11 апреля была уничтожена уже вторая планирующая бомба GLSDB, следует из сообщений Минобороны РФ. Впервые военное ведомство сообщило о «приземлении» подобного боеприпаса 30 марта этого года.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Сбиты с прицелом: наша ПВО развенчала миф о неуязвимости «умных» бомб GLSDB

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