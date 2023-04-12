Эксперт оценил уничтожение российской ПВО умной американской бомбы GLSDB

Американская корпорация Boeing рекламировала планирующую бомбу GLSDB как несбиваемый боеприпас, но он не оправдал авансы, рассказал «Известиям» военный эксперт Алексей Ленков. Так он прокомментировал новость о том, что российские подразделения ПВО 11 апреля сбили в зоне проведения СВО очередной подобный снаряд.

«Всё, что ни привезут из-за границы для украинских властей, сразу объявляется чудо-оружием. У этого боеприпаса есть два плюса: дальность полета в 150 км и возможность маневрировать в полете. Но, как оказалось, для нашего ПВО его траектории оказались читаемыми. Многое, конечно, будет зависеть от количества. Если украинским силам удастся в определенной точке применить больше таких бомб, чем у нас ракет ПВО на дежурстве, то, может быть, они какого-то результата и добьются», — объяснил эксперт.

Он отметил, что противник обязательно будет хитрить при применении этого оружия. Это произошло, в частности, и 11 апреля: ВФУ пытался скрыть применение GLSDB, одновременно запустив ракеты системы HIMARS. Но российские системы ПВО оперативно выделили цели и поразили их.

«Эта несбиваемая бомба вдруг стала сбиваемой, и чудо-оружием ее не назовешь», — резюмировал Алексей Леонков.

11 апреля была уничтожена уже вторая планирующая бомба GLSDB, следует из сообщений Минобороны РФ. Впервые военное ведомство сообщило о «приземлении» подобного боеприпаса 30 марта этого года.

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