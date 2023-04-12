Зеленский одобрил увеличение оборонного бюджета Украины на $14,5 млрд

Президент Украины Владимир Зеленский подписал документ об увеличении расходов на оборону в госбюджете на $14,5 млрд. Об этом во вторник, 11 апреля, сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк.

В своем Telegram-канале он написал, что законопроект, предложенный украинским парламентом, вступит в силу 13 апреля.

«Никогда в истории Украины не вносилось столько значимых бюджетных изменений одновременно», — добавил Железняк.

Ожидается, что большая часть средств (порядка $10 млрд) будет передана министерству обороны, $2,6 млрд пойдут на нужды МВД, $124,5 млн предназначено для главного управления разведки, $251,6 млн — для службы безопасности, $855 млн — для администрации госспецсвязи.

Ранее, 28 марта, украинский министр финансов Сергей Марченко сообщил, что власти страны ежемесячно тратят на военные нужды $3,5 млрд. По его словам, главной задачей для Киева сейчас является создание условий для финансирования оборонного бюджета.

Накануне депутат Верховной рады Железняк рассказал о том, что более $40 млрд поступило в бюджет Украины от международных партнеров с февраля 2022 года. Он отметил, что за предыдущий год украинский бюджет получил $32,1 млрд, а с начала 2023-го пополнился еще на $8 млрд.