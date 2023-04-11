Сообщение о бомбе в торговом центре Братиславы оказалось ложным

Правоохранители не обнаружили взрывного устройства в торгово-развлекательном центре Братиславы. Об этом 11 апреля сообщила полиция Словакии в Facebook (принадлежит организации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ).

«Осмотр окончен с отрицательным результатом. Торговый центр снова работает», — говорится в заявлении ведомства.

Ранее в этот день полиция Словакии сообщила, что посетителей крупного торгового центра Aupark в центре Братиславы эвакуировали из-за информации о бомбе. Также был временно ограничен проезд на участке улицы, где находится ТЦ.