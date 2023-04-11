Торговый центр в Братиславе эвакуировали из-за сообщения о бомбе

Посетителей крупного торгового центра в центре Братиславы эвакуировали из-за сообщения о бомбе. Об этом во вторник, 11 апреля, информирует полиция Словакии.

«На данный момент торговый центр пуст», — говорится на странице ведомства в Facebook (принадлежит организации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ).

Уточняется, что инцидент произошел в торгово-развлекательном центре Aupark.

Проезд на участке улицы, на котором находится ТЦ, временно ограничен полицией. Обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее в этом месяце более 20 гранат нашли в мусорном контейнере у торгового центра на северо-востоке Москвы. В экстренных службах заявили, что все они были учебными и не представляли опасности. Боеприпасы утилизировали.