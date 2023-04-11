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Американский журналист назвал террором обстрелы Донецка со стороны ВСУ

Журналист Кредико: США получают только односторонние репортажи о ситуации в Донбассе
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Фото: ТАСС/Николай Тришин
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Американский журналист Ренди Кредико, который впервые посетил Донецкую Народную Республику (ДНР), убедился, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) бьют по гражданским объектам в Донецке.

«Я живу в Соединенных Штатах, и мы получаем только односторонние репортажи <...> Решил, что приеду и сам всё увижу. И <...> я видел, откуда летят эти бомбы, откуда их запускали украинские силы по мирному населению», — заявил он «РИА Новости».

Он отметил, что основные западные СМИ никогда не расскажут о терактах, которые происходят здесь ежедневно.

«Вот, [атака] на рынок под открытым небом... Зачем это? Это для страха. Нам бы [в США] этого не сказали. Западные СМИ сказали бы, что они (ВСУ — Ред.) бьют по военным целям», — подчеркнул журналист.

В то же время он восхитился стойкостью жителей Донецка, отметив то, как они борются за свои права уже больше восьми лет.

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Донецк и другие города ДНР подвергаются обстрелам ежедневно.

Ранее в этот же день сообщалось, что пассажирский автобус попал под обстрел украинских войск на северо-западе Донецка.

Две мирные жительницы 9 апреля пострадали в результате обстрела Донецка украинскими боевиками.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее начале принято 24 февраля на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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