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В Саратовской области загорелся предположительно склад с мазутом

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Фото: t.me/radionovasg
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В Красноармейском районе Саратовской области возникло возгорание на заброшенном объекте, сообщила глава Росприроднадзора Светлана Радионова в своем Telegram-канале во вторник, 11 апреля.

На кадрах показано, как черные клубы дыма охватили всю территорию. На данный момент пожарные пытаются ликвидировать возгорание.

Предполагается, что горит мазут.

Радионова уточнила, что обстоятельства пожара неизвестны, однако он находится на контроле у ведомства.

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Ранее в этот день сообщалось о природном пожаре в Псковской области — под угрозой жилые дома. Уточняется, что горит поле, его тушение осложняют сильные порывы ветра.

Также 11 апреля была подведена статистика по успешным ликвидациям пожаров в Рязанской области. Так, за неделю с 3 по 9 апреля потушили 336 пожаров. В основном это были травяные палы (299) и горение мусора (25).

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