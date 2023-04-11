Порядка 300 пожаров потушили за неделю в Рязанской области

В Рязанской области за неделю с 3 по 9 апреля потушили 336 пожаров. В основном это были травяные палы (299) и горение мусора (25). Повреждены 11 строений и четыре единицы техники.

В результате возгораний пострадал один человек, мужчина 1957 года рождения. Его госпитализировали с ожогами, сообщает 62INFO.ru.

В свою очередь, РИА «7 новостей» со ссылкой на врио начальника пожарно-спасательной части №34 по охране села Путятино Андрея Мурашко пишет о крупном пожаре 10 апреля возле села Береговое Путятинского района. Площадь пожара составила 10 га.

Пожарные более 3 часов не могли справиться с огнем. Горело поле на месте бывшей торфоразработки. Из-за болотистой местности пожарным сложно было подъехать к месту возгорания. Здание фермы удалось спасти с помощью пожарных стволов. Далее спасатели использовали ранцевые огнетушители.

Ранее, 10 апреля, независимый пожарно-технический эксперт Сергей Назаров рассказал, что главная опасность при поджоге сухой травы связана с риском потерять контроль над распространением огня. Он уходит либо в лес, либо на постройки рядом. Могут выгореть целые деревни, отметил специалист.