Жилые дома оказались под угрозой из-за природного пожара под Псковом

В Псковском районе у деревни Логозовичи тушат природный пожар. Горит поле вблизи жилых домов, сообщает Псковское агентство информации.

Ликвидировать пал травы пожарным помогают местные жители. Однако тушение осложняет сильный ветер. Другие подробности по факту случившегося не приводятся.

Ранее, 7 апреля, сообщалось, что в Псковской области за три месяца произошло 285 пожаров. Общий ущерб от возгораний оценивается в 27,6 млн рублей. Погибли 16 человек, еще 11 пострадали.