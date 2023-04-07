Почти 300 пожаров произошло в Псковской области за три месяца
В Псковской области за три месяца 2023 года зарегистрировано 285 пожаров. Об этом сообщает Псковская лента новостей со ссылкой на информацию МЧС региона.
Общий ущерб от возгораний оценивается в 27,6 млн рублей. Погибли 16 человек, еще 11 человек пострадали. Детей среди погибших нет.
В 91 случае причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем. Еще 91 возгорание произошло из-за нарушения правил при устройстве и эксплуатации электрооборудования. Нарушения в эксплуатации печи привели к 52 пожарам. Кроме того, сгорело 24 транспортных средства.
Всего уничтожено 58 строений. Спасти из пожаров удалось 15 человек.
В сельской местности произошло 142 пожара, материальный ущерб превысил 12,5 млн рублей.