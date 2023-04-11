Генконсульство России проведет традиционное возложение цветов в Бухенвальде

Генконсульство РФ в Лейпциге во второй раз не пригласили на церемонию, приуроченную к годовщине освобождения нацистских концлагерей, в немецком городе Бухенвальд. Однако в беседе с «РИА Новости» генеральный консул РФ в Лейпциге Андрей Дронов заявил, что возложение венков состоится в другие даты.

По его словам, письмо о нежелательном участии российской стороны в возложении венков пришло от мемориального комплекса в Бухенвальде.

Дронов подчеркнул, что цветы также возложат представители Белоруссии и Украины.

Он также напомнил о случае антироссийской провокации в 2022 году, когда руководство мемориального комплекса, возможно, передало информацию третьим лицам. Такая угроза есть и в текущем году, поэтому даты возложения оглашаться заранее не будут.

«В Миттельбау-Дора есть площадь, на которой расположены тумбы с землей из государств, граждане которых были замучены в этом лагере. Мы тогда прошли к тумбе с надписью «СССР» и возложили памятный венок и цветы там, чем весьма расстроили людей, которые нас поджидали в самом мемориале», — рассказал генконсул.

Похожая ситуация произошла в австрийской Вене 23 февраля. Тогда членов делегации России на сессии ПА ОБСЕ не допустили к возложению цветов к памятнику советским воинам-освободителям.

25 января посол России в Варшаве Сергей Андреев рассказал в беседе с «Известиями», что власти Польши не пригласили представителей РФ на памятные мероприятия в честь годовщины освобождения Освенцима. Он также уточнил, что музей «‎Аушвиц-Биркенау»‎ еще в мае 2022 года закрыл российскую экспозицию, так ее куратор — Музей Победы в Москве — из-за западных санкций не может переводить в Польшу плату за ее обслуживание.