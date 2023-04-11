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Суд в ЛНР приговорил боевика «Айдара» к восьми годам колонии

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Верховный суд Луганской Народной Республики (ЛНР) приговорил боевика украинского националистического формирования «Айдар» (признан террористической организацией и запрещен в РФ) к восьми годам колонии. Об этом во вторник, 11 апреля, сообщили в региональном главке ФСБ России.

«УФСБ России по Луганской Народной Республике пресечена противоправная деятельность гражданина Украины, участвовавшего в террористическом сообществе. <...> Виновному назначено наказание в виде лишения свободы сроком восемь лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — говорится в сообщении.

Приговор вступил в силу.

По данным ведомства, обвиняемый проходил службу в 24-м отдельном штурмовом батальоне «Айдар». Там он выполнял роль наводчика пулеметного отделения.

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Осенью 2022 года в суд было направлено уголовное дела в отношении 18 националистов формирования «Айдар». В Генпрокуратуре Донецкой Народной Республики (ДНР) сообщали, что 11 из задержанных боевиков проходили спецобучение для осуществления террористической деятельности в Донбассе. Части из них предъявлены обвинения в организации деятельности террористического сообщества, остальным — в участии в деятельности организации.

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