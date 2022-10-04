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В ДНР прокуратура направила в суд дело в отношении 18 бойцов батальона «Айдар»
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В ДНР прокуратура направила в суд дело в отношении 18 бойцов батальона «Айдар»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Генпрокуратура Донецкой Народной Республики (ДНР) направила в суд дело в отношении 18 участников группировки националистов «Айдар» (в ДНР признана террористической организацией), сообщило ведомство во вторник, 4 октября.

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«Следственным управлением завершено расследование уголовного дела в отношении 18 участников «Добровольческого военизированного сообщества «Айдар». Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу», — сказано в сообщении в Telegram.

11 человек из «Айдара» проходили спецобучение для осуществления террористической деятельности, действия четырех участников квалифицированы как организация деятельности террористического сообщества, еще 14 человек обвиняются в участии в деятельности террористической организации.

Днем ранее Росгвардия сообщила о том, что свыше 130 националистов за неделю ликвидировано в Донецкой Народной Республике.

18 сентября официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил о том, что в ДНР батальон националистов «Айдар» потерял больше половины личного состава.

Спецоперация по защите мирного населения Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся обстановки в регионе после участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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