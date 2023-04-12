Синоптик рассказал о погоде в День космонавтики в российских городах

В среду, в День космонавтики, наиболее теплая и безоблачная погода среди городов-миллионников ожидает жителей Москвы, Самары, Уфы, Казани и Нижнего Новгорода. Об этом «Известиям» 12 апреля рассказал руководитель «Яндекс Погоды» Александр Ганьшин.

В частности, по его словам, 12 апреля москвичей ожидает облачная и теплая погода в течение всего дня. Температура воздуха днем поднимется до +18 градусов, а к вечеру опустится до +17. Ближе к ночи температура составит +7 градусов.

«Среди российских городов-миллионников безоблачную и самую теплую погоду 12 апреля застанут Москва, Самара, Уфа, Казань и Нижний Новгород. В южных регионах — Ростове-на-Дону и Воронеже — будет тепло, но возможны осадки в виде небольшого дождя. Холоднее всего — в Новосибирске (+3 градуса) и Красноярске (0 градусов). Также в этих городах выпадет небольшой снег», — добавил Ганьшин.

Так, в Самаре ожидается до +17 градусов тепла, в Уфе — до +16, в Казани — до +17, в Нижнем Новгороде — до +17.

По словам Ганьшина, в других городах миллионниках, за исключением Новосибирска и Красноярска, тоже ожидается достаточно теплая погода.

Накануне, 11 апреля, руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал «Известиям», что на этой неделе жителей Москвы и Московской области преимущественно ждет теплая погода с температурой до +16 градусов, однако к концу недели ожидается похолодание.