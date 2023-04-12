Названа минимальная стоимость 1 кв. м вторичного жилья в округах Москвы

В среднем в январе–марте 2023 года 1 кв. м вторичной недвижимости в Москве стоил 196 811 рублей, следует из исследования «Авито Недвижимости», с которым ознакомились «Известия» 12 апреля. При этом самая низкая стоимость 1 кв. м недвижимости на вторичном рынке отмечена в Северном административном округе — 119 515 рублей.

«В Москве мы наблюдаем небольшое снижение цен — на 1,6% в I квартале 2023 года относительно I квартала 2022-го. Дело в том, что за этот период в столице вырос объем предложения на 21,4%. Покупателям есть из чего выбирать, цены замерли», — пояснил руководитель направления вторичной и загородной недвижимости «Авито Недвижимости» Сергей Хахулин.

При этом, по его словам, при сохранении такой динамики восстановления активности покупателей возможен постепенный рост цен.

В Восточном административном округе стоимость 1 кв. м составила в среднем 145 902 рубля, самая доступная недвижимость в Вешняках, Новогиреево и Сокольниках — 50 тыс., 111,8 тыс. и 132,2 тыс. рублей за 1 кв. м соответственно.

Cтоимость 1 кв. м в Западном административном округе в I квартале этого года в среднем составила 512,8 тыс. рублей. Дешевле всего в районах Можайский, Солнцево и Проспект Вернадского — 178 873, 203 175, 225 974 рубля соответственно.

В САО средняя стоимость 1 кв. м составила 119,5 тыс. рублей. Самые доступные районы — Молжаниновский, Западное Дегунино и Бескудниковский: 69 737, 96 364 и 106,5 тыс. рублей за 1 кв. м соответственно.

Средняя стоимость 1 кв. м в СВАО составила 203 773 рубля. Наименьшая цена отмечалась в районах Северное Медведково, Отрадное, Алтуфьевский: 31 973, 61,2 тыс., 76,3 тыс. за 1 кв. м соответственно.

В СЗАО 1 кв. м на вторичном рынке в среднем стоят 367,5 тыс. рублей. Самые доступные районы — Южное Тушино (59 884 рублей), Северное Тушино (121 875 рублей), Куркино (179 167 рублей).

В ЦАО «квадрат» стоил 812 тыс. рублей. Среди районов с самой низкой ценой — Басманный (176 991), Мещанский (323 077), Таганский (348 780), говорится в исследовании.

Как отметили эксперты, в ЮВАО средняя стоимость составила 180 тыс. рублей. Дешевле всего в Выхино-Жулебино (52 910 рублей), Некрасовке (59 322 рубля) и Люблино (68 333 рубля).

По данным специалистов, в ЮЗАО средняя цена за 1 кв. м во вторичной квартире — 279 тыс. рублей. Самые дешевые районы — Южное Бутово (40 тыс. рублей), Северное Бутово (55 тыс. рублей) и Ясенево (79 268).

При этом в ЮАО 1 кв. м вторичной недвижимости стоил 201 887 рублей. Самые доступные квартиры в Бирюлево Западное, Чертаново Центральное и Братеево — 42 978, 52 381 и 66 860 рублей за «квадрат» соответственно.

Ранее, 10 апреля, аналитики компании VSN Realty рассказали «Известиям», что покупка жилья на присоединенных территориях ТиНАО расматриавется покупателями как доступный вариант получения столичной прописки. По их информации, квартиру с чистовой отделкой в Новой Москве можно купить за 5,5 млн рублей.