Названы самые доступные квартиры в Новой Москве

Покупка жилья на присоединенных территориях ТиНАО остается самым доступным вариантом получения столичной прописки. Аналитики компании VSN Realty назвали самые дешевые варианты первичного жилья на расстоянии до 15 км от МКАД.

Как пояснили эксперты, всего рынок новостроек Новой Москвы формируют предложения 46 проектов. В изучаемую выборку вошли восемь строящихся жилых комплексов (без учета апартаментов), отличительной особенностью которых является ближайшее расположение к МКАД.

«Диапазон стоимости самых маленьких лотов в изучаемых проектах составил от 5,5 до 7 млн рублей», — сказали в компании.

По данным экспертов, самые привлекательные предложения квартир с чистовой отделкой представлены в двух проектах. Это студия площадью 19,9 кв. м за 5,5 млн рублей и лот площадью 22,5 кв. м за 6,28 млн рублей.

Самая низкая стоимость жилья без отделки — лот площадью 23 кв. м за 6,2 млн рублей.

«Развитие транспортной инфраструктуры Москвы изменило и отношение покупателей к предложениям ТиНАО, и качество концепций и уровня проектов. Сегодня дорога до центра столицы, например станции «Кропоткинская», из Новой Москвы займет полчаса на метро по прямой Сокольнической ветке. Причем от любого из жилых комплексов, которые вошли в тройку самых доступных по цене, до станций можно дойти даже пешком за 15–20 минут», — отметила генеральный директор VSN Realty Яна Глазунова.

Ранее в апреле руководитель аналитического центра ДОМ.РФ Михаил Гольдберг сообщил «Известиям», что средняя распроданность по всему портфелю новостроек составляет 28%, а степень готовности — около 34%.