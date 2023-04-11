Путин назвал тему рынка труда одной из ключевых на ПМЭФ

Президент России Владимир Путин заявил, что одной из ключевых тем на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в этом году станет рынок труда. Об этом он сообщил 11 апреля на совещании с правительством по экономическим вопросам.

«Тема рынка труда станет одной из ключевых на предстоящем Петербургском экономическом форуме», — сказал он.

Глава государства подчеркнул, что профильным ведомствам надо проработать ключевые вопросы и презентовать программы по данной теме.

«Важно будет нам вместе презентовать наши предложения по этому важнейшему направлению, чтобы все в стране, кто в этом заинтересован, услышали», — добавил президент.

Он подчеркнул, что в понимании планов России в данном вопросе заинтересованы как россияне, так и партнеры страны за рубежом.

Как продолжил российский лидер, безработица в РФ находится на исторически минимальном уровне, а по многим направлением не хватает рабочих рук.

«С учетом исторически минимальной безработицы — в целом по стране в 3,5% — по многим направлениям просто не хватает рабочих рук», — заключил Путин.

Ранее, 7 апреля, глава Минэкономразвития Максим Решетников отметил, что уровень безработицы в России может продолжить снижение до рекордно низкого значения. По мнению министра, малый бизнес столкнется с конкуренцией с крупным бизнесом за кадры. Ему придется увеличивать производительность, внедрять бережливое производство, расширять сбыт продукции и сокращать издержки.

6 марта вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что уровень безработицы в России в январе текущего года обновил исторический минимум и составил 3,6%.