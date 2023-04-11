Трехлетний ребенок в Подольске госпитализирован после наезда автомобиля

Трехлетний мальчик попал в больницу с инсультом после того, как на него наехал автомобиль в Подольске. Как сообщил источник «Известий» 11 апреля, трагедия произошла днем ранее, когда ребенок ехал по «зебре» на Революционном проспекте на беговеле.

«Мальчик ехал на беговеле по пешеходному переходу. В этот момент на ребенка наехала иномарка, за рулем которой находился 34-летний мужчина», — отметил собеседник.

Ребенка доставили в одну из подмосковных больниц, где врачи поставили ему диагноз — инсульт. Мальчик также получил телесные повреждения.

По факту аварии начали проверку правоохранительные органы. Известно, что ДТП произошло рядом с жилым домом.

10 апреля сообщалось, что автомобиль сбил курьера на велосипеде на перекрестке улиц Садовая-Спасская и Мясницкая в Москве. По предварительной информации, он выехал на пешеходный переход на запрещающий знак светофора, когда автомобили начали движение, и попал под колеса машины.

17 марта стало известно, что в Нефтекамске в Башкирии водитель сбил двух детей на нерегулируемом пешеходном переходе. Четырехлетняя девочка и семилетний мальчик получили травмы и были доставлены в медучреждение.