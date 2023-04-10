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Машина наехала на велосипедиста в центре Москвы

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Фото: скриншот видео
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Автомобиль сбил велосипедиста на перекрестке улиц Садовая-Спасская и Мясницкая в Москве. Об этом пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы сообщила в понедельник, 10 апреля.

«На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются», — говорится в сообщении.

По предварительной информации, на велосипеде ехал курьер. Он выехал на пешеходный переход на запрещающий знак светофора, когда автомобили начали движение, и попал под колеса машины, сообщается на сайте kp.ru.

В районе происшествия движение незначительно затруднено, передает агентство городских новостей «Москва».

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Ранее, 4 апреля, Страховой Дом ВСК сообщил, что треть травм, получаемых на средствах индивидуальной мобильности (СИМ), приходится на электросамокаты. Так, по данным компании, в весенне-летний период 34% обращений по страховым случаям исходят от водителей электросамокатов. Наиболее распространенными травмами являются ушибы, однако случаются и переломы.

При этом чаще всего травмируются люди в возрасте от 30 до 40 лет, более половины из них (59%) — мужчины. Они чаще, чем женщины, пренебрегают средствами безопасности и нарушают правила дорожного движения (ПДД).

Наиболее травмоопасным видом СИМ остается велосипед — на него приходится 55% инцидентов. Большинство обращений велосипедистов за медицинской помощью связано с падением с двухколесного транспорта. Однако в 7% случаев их сбивают автомобили, в том числе на пешеходном переходе.

Среди велосипедистов также наиболее подвержены травмам люди возрасте от 30 до 40 лет (41%), вторая по уровню риска группа — дети и подростки (25% травм). Кроме того, в весенне-летний сезон часто травмируются владельцы гироскутеров (5%), роликов (3%) и скейтбордов (2%).

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