Невролог предупредила о риске диабета и других болезней из-за недосыпа

Длительное нарушение сна и недосыпание может стать причиной развития сахарного диабета, ожирения, нарушения репродуктивной функции, депрессии, сердечно-сосудистых и других заболеваний. Об этом «Известиям» 11 апреля рассказала врач-эндокринолог «ИНВИТРО» Елена Прокопенко.

По ее словам, даже один неполноценный ночной сон может сказаться на общей работоспособности, когнитивных функциях, поведении и настроении человека.

«Искусственное увеличение дня и периода бодрствования приводит к нарушению сна и изменению внутренних биологических циркадных часов — десинхронизации циркадных ритмов, вовлекая в процесс многие гормоны (мелатонин, гормон роста, инсулин, кортизол, пролактин). Последствия для здоровья могут быть на метаболическом, неврологическом, психическом уровнях, потенциально повышая риски ряда заболеваний», — отметила Прокопенко.

В частности, длительное нарушение сна и недосыпание является фактором риска развития сахарного диабета, ожирения, сердечно-сосудистых заболеваний, артериальной гипертензии, нарушения репродуктивной функции, тревоги, депрессии, воспаления, снижения иммунитета и других проблем со здоровьем, предупредила эндокринолог.

Она рассказала, что взрослому человеку необходимо минимум 6,5 часов ежедневного ночного сна, оптимально — 7-8 часов. Кроме того, важно ложиться до 23:00, а также следить за условиями сна. При этом у детей, в зависимости от возраста, ночной сон должен быть продолжительнее. И чем младше ребенок, тем выше для него потребность в дневном сне.

«Даже при небольшом количестве ежедневных недосыпов накапливается «долг сна», — предупредила Прокопенко.

Врач также перечислила симптомы бессонницы, среди которых: трудности с засыпанием, поддержанием сна и пробуждением ранее желаемого времени. По ее словам, они чаще возникают у женщин, чем у мужчин. Вероятно, из-за большего количества социальных обязанностей.

«С возрастом встречаемость инсомнии (бессонницы. - Ред.) увеличивается — с каждым десятилетием жизни на 10%. Существует также взаимосвязь между использованием электронных гаджетов, смартфонов, компьютеров и любых источников искусственного ночного света и плохим сном. Например, свет в спальне, оставленный включенным во время сна, связан с более поверхностным сном и частыми пробуждениями, подавляя стимулирующий сон гормон мелатонин. Компьютеры, планшеты, смартфоны и другая подобная техника излучает видимый свет с короткой длиной волны, к которому наиболее чувствительны циркадные часы», — подчеркнула Прокопенко.

Также она отметила, что важны хорошие привычки перед сном. В частности, это может расслабляющий ритуал на ночь, например, успокаивающая музыка, чтение книги, теплая ванна. Также необходимо выработать привычку ложиться спать и просыпаться в одно и то же время каждый день. Кроме того, необходимо убедиться, что в спальне прохладно, тихо и темно. Немаловажную роль играет удобный поддерживающий матрас и подушки.

В заключение врач добавила, что любое нарушение ночного сна требует внимания специалиста. Сначала необходимо обратиться к терапевту, который определит, есть ли показания для более детального обследования и лечения, а также является ли нарушение сна симптомом заболевания или самостоятельным состоянием.

1 февраля кандидат медицинских наук, невролог филиала израильской клиники «Хадасса» в Сколково Антон Тихоновский рассказал, что апноэ, неврозы, а также депрессивные эмоциональные состояния и стрессы могут стать причинами постоянного недосыпа.

Он отметил, что иногда недосып может быть и у здоровых людей в условиях стресса, однако нередко гиперсомния может быть вызвана невротическим расстройством, нарколепсией и другими заболеваниями.