На станции метро «Аннино» в Москве погиб упавший под поезд человек
В Москве на Серпуховско-Тимирязевской линии метро 11 апреля погиб человек.
По данным источника «Известий», это произошло на станции «Аннино». Один из пассажиров упал на рельсы.
Подробности инцидента пока не раскрываются.
Ранее в этот день столичный департамент транспорта сообщил, что человек попал на пути на южном участке Серпуховско-Тимирязевской линии. По этой причине были временно увеличены интервалы движения поездов. Позднее дептранс сообщил, что движение восстановлено.