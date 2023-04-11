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На серой ветке метро Москвы увеличены интервалы из-за человека на пути

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Фото: Агентство городских новостей «Москва»/Сергей Ведяшкин
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Интервалы движения поездов на серой линии Московского метрополитена увеличены из-за человека на пути. Об этом сообщает 11 апреля столичный Департамент транспорта.

«На южном участке Серпуховско-Тимирязевской линии временно увеличены интервалы движения поездов из-за человека на пути», — отмечено в Telegram-канале ведомства.

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До этого, 30 марта, сообщалось, что пассажир, который днем ранее упал на рельсы под прибывающий поезд на станции метро «Молодежная» Арбатско-Покровской линии Московского метрополитена, выжил. Мужчину оперативно вытащили на платформу. По факту ЧП проводится проверка.

28 марта сообщалось, что погиб человек, упавший под прибывающий поезд на станции метро «Улица 1905 года» Таганско-Краснопресненской линии. Движение поездов было остановлено, человека оперативно достали, однако он скончался от полученных травм.

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