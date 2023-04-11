Генпрокуратуру попросили возбудить дело о госизмене против Лии Ахеджаковой

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин обратился к генпрокурору Игорю Краснову с просьбой возбудить в отношении российской актрисы Лии Ахеджаковой три уголовных дела, в том числе по статье о государственной измене. Об этом 11 апреля сообщает ТАСС со ссылкой на текст обращения.

Кроме того, Бородин попросил Генпрокуратуру привлечь народную артистку России к уголовной ответственности еще по двум статьям: за публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил России, и за возбуждение ненависти либо вражды.

Также руководитель ФПБК считает, что Ахеджакову следует признать иноагентом и лишить наград и почетных званий после ее заявлений о политике РФ по демилитаризации и денацификации Украины.

Ранее, 9 апреля, стало известно, что Ахеджакова уволилась из театра «Современник». В пресс-службе уточнили, что актриса уволилась по собственному желанию.

В начале февраля в «Современнике» сняли с показа спектакль «Игра в джин», где артистка была задействована.

В том же месяце Ахеджакова в беседе с «Известиями» опровергла появившиеся в интернете сведения о том, что она пожертвовала $10 тыс. украинской армии и планирует уехать из страны. В «Современнике» также подтвердили, что данная информация является фейком. В театре добавили, что Ахеджакова «хочет, чтобы воцарился мир и жизням людей ничто не угрожало».

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.