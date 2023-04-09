Народная артистка РФ Лия Ахеджакова уволилась из «Современника». Об этом сообщили «Известиям» в пресс-службе театра 9 апреля.

«5 апреля Лия Меджидовна Ахеджакова уволилась из московского театра «Современник» по собственному желанию, в связи с чем трудовые отношения с ней отсутствуют», — заявили в пресс-службе.

В начале февраля в «Современнике» сняли с показа спектакль «Игра в джин», где артистка была задействована.

На следующий день в Театре Наций опровергли информацию СМИ о том, что худрук Евгений Миронов намерен предложить артистке новые роли. Директор театра Наталья Мазур тогда сообщила, что в ближайшее время в репертуарных планах спектаклей с участием Ахеджаковой нет.