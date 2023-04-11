В лесу в Мытищах нашли разложившееся тело мужчины

Останки мужчины найдены в лесу в городском округе Мытищи. Около трупа находился фонарик. Об этом осведомленный источник сообщил во вторник, 11 апреля.

«В деревне Новоалександрово, в лесополосе, обнаружен частично скелетированный труп мужчины в черной куртке, рубашке, черных брюках и коричневых ботинках. Предварительно, неизвестный умер около шести месяцев назад», — сказал он агентству городских новостей «Москва».

Тело доставили в морг для выяснения причины смерти мужчины. Также устанавливается его личность.

Накануне сообщалось, что житель Петербурга обнаружил во время прогулки разбросанные части тела возле железнодорожной станции «Сортировочная», пишет REGNUM.

Мужчина шел со станции «Обухово» в субботу, 8 апреля, и случайно наткнулся на человеческую ступню. После он прошел вдоль железной дороги, и обнаружил сначала одну, а затем и вторую половину черепа.

Позже выяснилось, что эти части тела принадлежали 50-летнему местному жителю, который погиб еще в начале марта.