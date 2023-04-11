Реклама
Прямой эфир
Мир
СМИ узнали о желании Елизаветы II отправить принца Уильяма в Афганистан
Политика
Песков указал на необходимость модернизировать систему воинского учета
Общество
Суд арестовал начальника свердловского главка МВД по контролю за оборотом наркотиков
Армия
В Минобороны России сообщили о боях за центральную часть Артемовска
Общество
В Крыму увеличили площадь виноградников для производства вина
Общество
Борт «КрасАвиа» вернулся в аэропорт Красноярска из-за шума в фюзеляже
Мир
СМИ узнали о написании чат-ботом мирного плана по Украине от лица Шольца
Мир
Глава МИД Венгрии обсудил с Новаком недопущение санкций против атомной энергетики
Мир
Землетрясение магнитудой 4,3 произошло на границе Турции и Ирана
Мир
В Кремле ответили на заявление МИД Японии о «незаконной оккупации» Курил
Происшествия
Более 20 полицейских из Ростова заподозрили в создании преступной группы
Мир
Путин обсудил с Мирзиёевым проведение выставки «Иннопром» в Узбекистане
Политика
Бортников заявил о вербовке диверсантов спецслужбами Украины среди молодежи РФ

В лесу в Мытищах нашли разложившееся тело мужчины

0
Фото: ТАСС/Артем Геодакян
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Останки мужчины найдены в лесу в городском округе Мытищи. Около трупа находился фонарик. Об этом осведомленный источник сообщил во вторник, 11 апреля.

«В деревне Новоалександрово, в лесополосе, обнаружен частично скелетированный труп мужчины в черной куртке, рубашке, черных брюках и коричневых ботинках. Предварительно, неизвестный умер около шести месяцев назад», — сказал он агентству городских новостей «Москва».

Тело доставили в морг для выяснения причины смерти мужчины. Также устанавливается его личность.

Чужое дитя: отчим признался в расправе над пасынком спустя три года
Мать погибшего пятилетнего мальчика несколько лет покрывала любовника

Накануне сообщалось, что житель Петербурга обнаружил во время прогулки разбросанные части тела возле железнодорожной станции «Сортировочная», пишет REGNUM.

Мужчина шел со станции «Обухово» в субботу, 8 апреля, и случайно наткнулся на человеческую ступню. После он прошел вдоль железной дороги, и обнаружил сначала одну, а затем и вторую половину черепа.

Позже выяснилось, что эти части тела принадлежали 50-летнему местному жителю, который погиб еще в начале марта.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023