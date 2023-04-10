В Петербурге мужчина нашел две половинки человеческого черепа и ступню

Житель Петербурга во время прогулки обнаружил разбросанные части тела возле железнодорожной станции «Сортировочная».

По данным «Известий», мужчина шел со станции «Обухово» в субботу, 8 апреля, и случайно наткнулся на человеческую ступню.

После он прошел вдоль железной дороги, и обнаружил сначала одну, а затем и вторую половину черепа.

Позже выяснилось, что эти части тела принадлежали 50-летнему местному жителю, который погиб еще в начале марта.

В январе жительница Санкт-Петербурга обнаружила человеческую ногу во время прогулки в парке на севере города.