В Петербурге мужчина нашел две половинки человеческого черепа и ступню
Житель Петербурга во время прогулки обнаружил разбросанные части тела возле железнодорожной станции «Сортировочная».
По данным «Известий», мужчина шел со станции «Обухово» в субботу, 8 апреля, и случайно наткнулся на человеческую ступню.
После он прошел вдоль железной дороги, и обнаружил сначала одну, а затем и вторую половину черепа.
Позже выяснилось, что эти части тела принадлежали 50-летнему местному жителю, который погиб еще в начале марта.
В январе жительница Санкт-Петербурга обнаружила человеческую ногу во время прогулки в парке на севере города.