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В парке на севере Санкт-Петербурга обнаружена человеческая нога

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Жительница Санкт-Петербурга обнаружила человеческую ногу во время прогулки в парке на севере города. Об этом в четверг, 26 января, сообщает источник «Известий» в правоохранительных органах.

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По его данным, нога лежала в овраге парка неподалеку от улицы Добровольцев. О находке женщина тут же сообщила в полицию. Позднее были найдены другие части тела.

Сам труп мужчины примерно 40–45 лет извлекли изо льда реки Ивановки примерно в 30 м от жилого дома на проспекте Народного Ополчения. Его направили в морг для установления причин смерти.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее, 21 января, в Ленинградской области в полицию поступило сообщение о расчлененном теле в бане. Прибывшие на место служащие обнаружили под ковром три полиэтиленовых пакета и один сверток с человеческими останками. Погибшим оказался 38-летний мужчина. По подозрению в убийстве на следующий день задержали жителя Всеволожского района Ленобласти.

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