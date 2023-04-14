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14 апреля — Великая пятница – 2023: как проводят пятый день Страстной седмицы

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Фото: ТАСС/Михаил Терещенко
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Пятница Страстной недели — особый день для христиан, наполненный одновременно трауром и скорбью и в то же время надеждой и ожиданием чуда. В 2023 году Великая пятница выпадает на 14 апреля. «Известия» раскрывают значение даты церковного календаря и ее традиции.

Великая пятница – 2023: суть

Страстная пятница — это день мученической смерти Иисуса Христа на кресте. Преданный своим учеником Мессия предстал перед судом римского префекта Понтия Пилата. Сына Божьего обвинили в богохульстве и покушении на царскую власть. Несправедливость обвинений осознавал даже сам Пилат, тем не менее он вынес утвердительный приговор — смертная казнь через распятие на кресте. Такая же участь ждала двух разбойников, которых судили вместе с Христом. Один из приговоренных раскаялся в содеянном, и Иисус отпустил его грехи. Тем самым разбойник спас свою душу и после смерти попал в рай.

Христос должен был нести на своих плечах крест по улицам Иерусалима на гору Голгофа, где и свершалась казнь. Но под тяжестью креста измученный Спаситель падал, и часть пути Его крест нес Симон Киринеянин. Сын Божий был распят и принял смерть ради искупления грехов человечества.

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Однако на третий день после кончины Иисус воскрес, явив людям великое чудо. Поэтому в воскресенье верующие отмечают самый светлый и важный в христианстве праздник — Пасху.

Великая пятница – 2023: что можно делать

С самого утра в храмах проходят богослужения, посвященные распятию Христа, его смерти и погребению. Из алтаря выносят плащаницу, — изображение Спасителя во гробе, которую затем с пением «Святый Боже» обносят вокруг храма и полагают в центре храма. Там она будет находиться до самой Пасхи. Весь день христиане проводят в молитвах и скорби и благодарят Христа за его жертву.

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Великая пятница является самым строгим днем Страстной седмицы. В этот день верующие стараются практически ничего не есть. Разрешается лишь пить воду и утолять голод хлебом, сырыми овощами и фруктами. Тем не менее смысл поста в этот день не в воздержании от пищи, а в очищении души и тела. Поэтому возможны послабления по самочувствию и медицинским показаниям.

Подробнее узнать об истории и традициях Великого поста можно в подкасте «Известий» «Давайте разберемся», героем которого стал шеф-повар кухни Данилова монастыря, знаток русских кулинарных традиций, повар и историк еды Олег Ольхов.

Великая пятница – 2023: что нельзя делать

Помимо ограничений в еде, под строгим запретом интимная связь, употребление алкоголя, веселье и гулянья и даже личные праздники. Кроме того, в Великую пятницу лучше отложить все дела по хозяйству — даже уборку, которую не удалось закончить в Чистый четверг. Шитье, садоводство, уборка мусора не должны отвлекать от главного в этот день

Ранее «Известия» рассказали о значении других дней Страстной седмицы, а также о приметах, которые сложили в народе в этот период.

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