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Песков указал на необходимость модернизировать систему воинского учета

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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Работа над поправками о едином реестре военнообязанных и об электронных повестках ведется в парламенте, законопроект проходит через Госдуму, это необходимо для модернизации системы воинского учета. Об этом 11 апреля заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Пока много вопросов: электронная рассылка, как она будет, на базе чего, говорится про «Госуслуги», но они не обязательны. Действительно, много нюансов, справедливо. Но эта работа необходима, нам надо усовершенствовать и модернизировать систему воинского учета», — сказал он.

Уведомление граждан электронными повестками с мобилизацией не связаны, они вводятся в связи с воинским учетом.

«Воинский учет — это то, с чем наши граждане по Конституции сталкиваются хотя бы один раз на протяжении жизни. Эта система должна идти в ногу с требованиями времени», — продолжил он.

Отвечая на вопрос, не опасается ли Кремль, что население не разберется в нововведениях и произойдет много ошибок, Песков отметил, что работа над законом продолжается в Госдуме.

«Разумеется, депутаты слышат огромное количество вопросов, которые возникают. Если у людей возникают вопросы, то обязанность и государственной машины, и наших народных избранников — прояснить их», — продолжил он.

Песков призвал россиян набраться терпения, так как по мере работы экспертов всё прояснится.

«После того как мы столкнулись с проблемами на начальном этапе спецоперации, нам нужна цифровизация системы, с тем чтобы она стала понятной, быстрой, информативной и легкой для всех граждан», — добавил он.

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Ранее во вторник Песков сообщил, что в Кремле не планируют обсуждать новую волну мобилизации. По поводу нового способа рассылки повесток он отметил, что в настоящее время только ведется работа над законопроектом.

Во вторник на пленарном заседании нижней палаты парламента депутаты рассмотрят внесенные в Госдуму поправки о совершенствовании воинского учета в России. По словам председателя комитета ГД по обороне Андрея Картаполова, поправками, в частности, предлагается в электронной форме дублировать направление традиционных повесток.

Для уклонистов от призыва будут введены обеспечительные меры, вплоть до запрета на выезд и заключение сделок.

Картаполов добавил, что этими изменениями Россия оперативно исправляет те недостатки в воинском учете, которые Россия выявила во время частичной мобилизации осенью 2022 года.

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