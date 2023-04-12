Военным — билет: авиаперевозчиков просят бронировать места для участников СВО

Власти просят авиакомпании резервировать по пять–шесть мест на рейсах для участников СВО . Речь идет о перелетах на отдых в летний период. Об этом сообщила Росавиация в телеграмме главам перевозчиков. Организации должны утвердить списки маршрутов, на которых могут предоставить такое количество мест в самолете. По данным источников в Минобороны, сейчас стало сложнее заранее планировать графики отпусков бойцов. В ведомстве уже столкнулись со случаями, когда отдых военных срывался из-за отсутствия билетов в продаже.

Отпускной период

Минобороны попросило авиакомпании бронировать по пять–шесть мест на рейсах в летний сезон 2023 года для перевозки военнослужащих — участников специальной военной операции на Украине (СВО) к местам отпуска . Об этом говорится в телеграмме за подписью замглавы Росавиации Владимира Потешкина, направленной главам организаций в начале апреля (есть у «Известий»).

В документе уточняется, что такая бронь будет автоматически сниматься за 12 часов до вылета самолета .

— Просим предоставить в Росавиацию информацию о номерах рейсов и маршрутах, на которых ваши авиакомпании смогут предоставить брони мест в период летнего сезона 2023 года, — говорится в документе.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Отдельной апрельской телеграммой Росавиация сообщила об обращениях военнослужащих в Минтранс по вопросам продажи билетов и обслуживания в аэропортах. Регулятор попросил перевозчиков организовать работу с военными в приоритетном порядке . Особое внимание необходимо уделить тем гражданам, кто следует на лечение или после него, а также имеющим ограничения жизнедеятельности .

Авиакомпании теперь должны на постоянной основе контролировать наличие и стоимость билетов для участников СВО, а также обеспечивать их быстрое оформление , уточняется в этой телеграмме.

— В текущих условиях считаем, что помощь перевозчиков в организации перевозок данной категории пассажиров будет существенным вкладом авиабизнеса в поддержку проводимой СВО , — сообщили «Известиям» в пресс-службе Росавиации.

Редакция направила запрос в Минтранс.

За счет государства

По словам источников «Известий» в военном ведомстве, в настоящее время перевозки участников СВО осуществляются с помощью воинских перевозочных документов (ВПД). Военнослужащий получает ВПД и обменивает его в кассе на билеты до места проведения отпуска и обратно.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

— Но сейчас на рынке авиаперевозок сложилась ситуация, когда из-за повышенного спроса требуется покупать билеты за несколько недель или даже месяцев до начала отпуска . Бойцы не могут оформить бронирование на подходящие для них рейсы в такие сроки. И если в мирное время отпуска военнослужащим планируются заранее и составляется график, то во время СВО это зависит от обстановки , — пояснил источник в Минобороны.

В ведомстве уже столкнулись с ситуацией, когда военнослужащие не могут улететь в отпуск из-за отсутствия билетов в продаже , уточнил он. Резервирование позволит решить этот вопрос , отметили собеседники.

Президент России Владимир Путин в феврале поручил обеспечить отдых гражданам после участия в СВО . В послании Федеральному собранию он уточнил, что каждый участник спецоперации раз в полгода должен иметь возможность уйти в отпуск длительностью не менее 14 дней. Исполнить это указание кабмин должен в срок до 15 апреля, следует из опубликованных на сайте Кремля поручений.

Трудности с билетами

Перевозчики готовы бронировать места, но боятся лишиться части выручки в случае, если военнослужащие будут пропускать рейсы по каким-то причинам , рассказали «Известиям» несколько источников в авиакомпаниях.

Один из собеседников отметил, что пока механизм бронирования не проработан . Не обсуждается и компенсация перевозчикам за выделение этих броней, уточнил он.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев

Иркутская «ИрАэро» готова резервировать места на любых маршрутах перевозчика , сказал «Известиям» ее представитель Николай Бессонов.

— Но для начала неплохо бы разработать конкретный механизм бронирования, ввести определенную новую категорию льготников , — отметил он. В «ИрАэро» не считают критичными потенциальные денежные потери, если забронированные места в итоге будут оставаться пустыми.

По подсчетам аналитика «Моих инвестиций» Елены Сахновой, если на рейс не будут приходить один–два участника СВО и при средней стоимости билета около 15 тыс. рублей потери составят 300–700 млн рублей в месяц на все российские авиакомпании .

Близкий к нескольким крупным перевозчикам источник «Известий» отмечает, что компаниям не компенсируется стоимость забронированных билетов, которыми не воспользовались военнослужащие . Проблема, по его словам, заключается в том, что авиакомпании не понимают, на основании какого документа они должны резервировать места для участников СВО .

Военное ведомство, по мнению собеседника, также должно само определиться с маршрутами, актуальными для поездок в отпуска военных . Он напомнил, что на юге России сейчас фактически работают только два аэропорта — это Сочи и Минеральные Воды. Поэтому билеты, в том числе на юг, пассажиры раскупают быстро, и их действительно может не хватать, уточнил он.

Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов

Ситуация с наличием мест в самолетах действительно непростая, подтверждает и исполнительный директор «Авиапорта» Олег Пантелеев. В 2022–2023 годах перевозчики существенно увеличили средний уровень занятости кресел, а в высокий сезон зачастую летают со 100-процентной загрузкой , говорит эксперт.

— По наиболее востребованным направлениям дефицит предложения стал реальностью уже в прошлом году , — отметил эксперт.

Авиакомпании должны будут либо «замораживать» кресла , рискуя в пик сезона недополучить выручку, либо составить такие списки маршрутов, по которым спрос ниже предложения даже в высокий сезон .