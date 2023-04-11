Психолог назвала опасности детской избалованности

Избалованность ребенка — это не просто желание получить что-то без особых усилий, а повторение реакций, которые являются манипуляциями. Об этом рассказала во вторник, 11 апреля, психолог и сооснователь детского сада Infant School Хамовники Наталия Дербенева.

Привычка ребенка получать желаемое через истерики и без приложения усилий в будущем может создать трудности в общении с людьми и потере мотивации, так как в жизни не все складывается так, как хотелось бы человеку, объяснила эксперт.

«Сегодня на консультации к психологам редко когда приходят с проблемой избалованности. Это связано с тем, что в обществе очень много говорили о том, что нужно принимать любое поведение ребенка и позволять ему как можно больше», — пояснила психолог «Газете.Ru».

По словам Дербеневой, чем старше ребенок становится, тем тяжелей отличить избалованность от проблем в развитии. Иногда родители путают и удивляются, что ребенок здоров, но не воспитан и не обучен. Она отметила, что необходимо научить ребенка самостоятельности, если не получилось ранее избавиться от избалованности.

Ранее, 6 апреля, главный внештатный педиатр Москвы Исмаил Османов рассказал, что существует ряд ограничений при просмотре мультфильмов детьми, несоблюдение которых может оказать негативное воздействие на ребенка. По словам специалиста, главное правило заключается в том, что просмотр мультфильмов ребенком должен происходить под контролем родителей, которые должны ознакомиться с сюжетом мультика, прежде чем включать его ребенку.

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