Роскомнадзор не будет снимать ограничения с Twitter

По данным Роскомнадзора, оснований для снятия ограничений с Twitter нет. По мнению ведомства, платформа не удалила 1,3 тыс. запрещенных в РФ материалов. Ограничение Twitter дало толчок развитию российских ресурсов, передает телеканал «Известия». Отечественные онлайн-сервисы показывают рост аудитории, развитие функционала, познавательного и развлекательного контента.

Ранее Twitter отказался продвигать аккаунты российских ведомств как в ленте, так и в поиске. В апреле соцсеть сняла запрет и стала рекомендовать аккаунты Кремля, МИДа и посольств РФ за рубежом. В Госдуме считают, что Twitter поможет донести позицию России западной аудитории.

В России доступ к платформе ограничили 24 февраля 2022 года.

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